Stadt verwährt Zufahrt zur Geschäftsstelle FSC Mönchengladbach steht vor verschlossenem Tor

Mit Wasserkiste, Ballnetz, Trikottasche und Medizinkoffer in der Hand machen sich die Nachwuchsspielerinnen des FSC Mönchengladbach vor ihrem Auswärtsspiel auf den Weg zum Vereinsbus. Der parkt oben auf dem Parkplatz der Bezirkssportanlage (BSA) Rheindahlen an der Mennrather Straße, das Equipment der FSC-Spielerinnen lagert in der kleinen Geschäftsstelle des Vereins an dem unteren Rasenplatz der städtischen Sportanlage.