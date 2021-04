Bewerbung aus Mönchengladbach und Krefeld : So plant die Stadt coronakonforme Öffnung als Testkommune

Mönchengladbach/Krefeld Zusammen mit Krefeld entwickelte Mönchengladbach Konzepte für risikoarme Besuche von Konzerten, Theaterstücken und Sportveranstaltungen.

(gap) Ein Konzert besuchen, ins Theater gehen, im Fußballstadion für eine Mannschaft fiebern – das soll in Mönchengladbach wieder möglich werden. Die Stadt hat sich gemeinsam mit Krefeld als „Modellkommunen zur Erprobung von Konzepten für pandemiekonforme Öffnungsperspektiven“ bei der nordrhein-westfälischen Landesregierung beworben. Viel Zeit zur Vorbereitung blieb nicht. Binnen 24 Stunden mussten Ideen vorgelegt werden, die vor allem auch auf digitalen Lösungen fußen. Krefeld und Mönchengladbach haben daraufhin Konzepte für die beiden Bereiche Kultur/Theater und Sport entwickelt, für Veranstaltungen, bei denen sich mögliche Infektionsketten gut zurückverfolgen lassen. Und so könnten nach den Vorstellungen beider Kommunen coronakonforme und risikoarme Öffnungsstrategien aussehen:

Fußballspiele im Borussia-Park Borussia Mönchengladbach richtete im Stadion im Borussia-Park das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte aus und hat bereits Erfahrungen mit der Wiederzulassung von 300 bis 10.800 Zuschauern gemacht. Durch die Optimierung des Ticketsystems kann der Verein die Rückverfolgbarkeit für das gesamte Stadion sicherstellen und dazu einen virtuellen Sitzplan erstellen. Ebenso gibt es rein digitale Tickets, so dass der Einlass kontaktarm stattfinden kann. Dazu wurden alle Drehkreuze im Eingangsbereich umgerüstet. Die Sitzplätze können verschieden mit variablen Abständen angeordnet werden. Borussia Mönchengladbach würde einen Modellversuch von der AOK Rheinland/Hamburg und der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf begleiten lassen und an der kurzfristigen Entwicklung eines Konzepts zur teilweisen Wiederzulassung von Zuschauern bei Sportveranstaltungen mitwirken. Eine Nachtestung aller Besucher könnte durch das Verteilen von Selbsttests an die Zuschauer abgewickelt werden.

Testmöglichkeiten Im Stadtgebiet von Mönchengladbach gibt es bereits 70 Teststellen. Aktuell hat der Betreiber Medican auf dem Kundenparkplatz von Möbel Schaffrath an der Theodor-Heuss-Straße ein neues Corona-Testzentrum eröffnet. Und das neue Corona-Schnelltest-Zentrum „Covida“ geht am Samstag in Schelsen am Gartencenter Lenders an der Start und testet auch über die Ostertage.