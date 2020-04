Abschlussklassen im Corona-Modus : Wie Mönchengladbachs Schulen mit dem Neustart zurechtkamen

Für genug Abstand sorgt die Schule (hier: Berufskolleg am Platz der Republik), für die Mundmasken die Schüler. Foto: Raupold(ikr)

Mönchengladbach Mönchengladbacher Schüler der Abschlussjahrgänge durften am Donnerstag wieder in die Schulen. Einigen bereitet der Schulstart wegen des Coronavirus Sorgen. Andere zeigen sich sehr unbeschwert. Für die Schulen war es ein Kraftakt.

Am Donnerstag konnten Mönchengladbacher Schüler der Abschlussjahrgänge zur Prüfungsvorbereitung wieder in die Schulen. In überschaubaren Gruppen und in großen Räumen blieben die Abstände gewahrt. Wir haben uns in den Schulen umgesehen und mit Schülern sowie Lehrern gesprochen.

Berufskolleg Platz der Republik Aus- und Eingänge trennen, eine Klasse in mehreren Räumen gleichzeitig betreuen, Laufwege koordinieren, Hygiene einhalten – eine ziemliche Mammutaufgabe für eine Schule dieser Größe. Aber das Kollegium des Berufskollegs hat in intensiver Arbeit, die manchmal bis in die Nacht ging, ein Konzept entwickelt, mit dem es zufrieden ist. „Wir sind auf den ersten Tag gut vorbereitet gewesen“, sagt Schulleiterin Birgit Battenstein. Auf den Fluren sind Waschbecken angebracht, in manchen Räumen gibt es sogar mehrere Möglichkeiten, die Hände zu waschen. „Unser Vorteil ist, dass wir keine Platzprobleme haben“, betont Battenstein.

Schülersprecherin Melina Deske betont, die meisten der angehenden Absolventen seien ob des durchdachten Konzepts beruhigt. „In meiner Klasse tragen alle einen Mundschutz und jeder gibt sich Mühe, die Abstände einzuhalten“, berichtet die 20-Jährige. Am Mittwoch geht es für sie in die Abschlussprüfungen als Informationstechnische Assistentin. Eigentlich hätten die schon am Montag stattfinden sollen. „Viele waren aber noch sehr unsicher“, berichtet sie. Also kontaktierte sie die Schulleitung und argumentierte für eine Verschiebung. Mit Erfolg.

Lehrerin Sabine Kannen hätte sich mehr Unterstützung von oben gewünscht. „Auch für uns ist das eine große Herausforderung“, sagt sie. Viele Schüler hätten Ängste, manche seien in der Zeit ohne Unterricht im Familienunternehmen eingespannt. „Da mussten wir deutlich machen, dass Schule wichtig ist.“

Gymnasium an der Gartenstraße Große Schilder weisen Schüler und Lehrer darauf hin, wo es rein- und rausgeht. Einbahnstraßen auf den Fluren sorgen zusätzlich dafür, dass sich Schüler nicht entgegenkommen oder Staus auf den Treppen entstehen. „Mit den 99 Schülern des Abiturjahrgangs ist das kein Problem“, sagt Schulleiter Michael Meyer. Sorgen mache er sich aber, wenn auch die übrigen Jahrgänge wieder zur Schule gehen sollen. „Mit der gesamten Schülerschaft ist das System nicht umzusetzen“, warnt er.

Der Unterricht am Donnerstag läuft hingegen entspannt, auch bei den Schülern. Fabian Eschenbruch (18) sitzt um 11.50 Uhr in der Erdkundeklasse, morgen hat er zur gleichen Zeit Mathe. „Eigentlich ist es wie immer“, sagt er und unterhält sich – von einem Tisch zum nächsten – mit seinen Mitschülern. Schülerin Kira Kühn (18) ist nicht ganz so zufrieden mit der Situation. „Ich habe eine Oma, die ich nicht anstecken will. Aber ich habe auch Angst, etwas zu verpassen, wenn ich nicht herkomme“, sagt sie.

Die 18 Schüler des Erdkundekurses sind in der Aula untergebracht, haben also reichlich Platz zueinander. Der Unterricht für die Q2 findet zunächst in drei Zeitfenstern und in je drei Gruppen statt. Neben der Aula sitzen die Schüler auch in den beiden Musiksälen.

Bischöfliche Marienschule Einbahnstraßen gibt es auch in der Bischöflichen Marienschule. Farbige Klebepunkte markieren die Sitzplätze der Schüler. Diese seien recht entspannt gewesen, berichtet Schulleiterin Birgit Janßen. „Wir haben gesagt, dass sie nicht so früh kommen können, um unnötige Aufenthaltszeiten im Gebäude zu vermeiden“, sagt Janßen. Sie versuche, die Räume zumindest bei den Abiturprüfungen so aufzuteilen, dass die Schüler keine Masken tragen müssen. „Das würde es ihnen nur zusätzlich erschweren.“