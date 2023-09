Arbeitsmarkt in Mönchengladbach So können Firmen um Fachkräfte werben

Rainer Imkamp fing als Praktikant bei der Arbeitsagentur Mönchengladbach an, inzwischen ist er deren Leiter. Imkamp weiß, welche Berufe in Mönchengladbach besonders vom Fachkräftemangel betroffen sind. Denn die Arbeitsagentur führt detaillierte Analysen durch und erhebt für Hunderte Berufsfelder zum Beispiel das Verhältnis zwischen Arbeitssuchenden und freien Stellen, oder wie lange eine freie Stelle im Schnitt unbesetzt bleibt. So wird die Diagnose auf „Engpass“ an Fachkräften gestellt.