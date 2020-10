Kirche und Corona : Vier Kirchenkreise wollen Zeichen setzen

Mönchengladbach Sie repräsentieren 360.000 Christen: Vier Superintendenten haben in einer Videokonferenz das Projekt „Über Grenzen hinweg“ erläutert. Sie fordern von der EU, sie solle ihren Friedensnobelpreis zurückgeben.

Die vier evangelischen Kirchenkreise Aachen, Gladbach-Neuss, Jülich und Krefeld-Viersen wollen mit dem Projekt „Über Grenzen hinweg – Beyond Borders“ auf die teils verheerenden Folgen der Corona-Pandemie in ihren Partnergemeinden in aller Welt aufmerksam machen. In einer Videokonferenz stellten sie das Projekt jetzt vor.

Superintendent Sannig berichtete über die Partnerschaft mit der Evangelischen Kirche in Marokko. Der Kirchenkreis Jülich unterstützt seit 13 Jahren das Engagement der Kirche in Marokko für Flüchtlinge, die dort aus der Sahara ankommen und nicht in die EU gelangen können. Auf Initiative des Kirchenkreises Jülich hin erhielt bereits 2015 Azarias Lumbela, der dort tätig ist, den Aachener Friedenspreis. In diesem Monat wurde verkündet, dass 2020 Père Antoine Exelmans den Friedenspreis erhält. Er leitet in Oujda an der Grenze zu Algerien das einzige Aufnahmezentrum für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Region.