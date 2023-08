Masche in Mönchengladbach Betrüger ergaunern vierstelligen Geldbetrag von 53-Jährigem

Am 3. August hatte eine 76-Jährige aus Windberg eine ähnlichen Nachricht von „ihrer Tochter“ bekommen. Ein 72-Jähriger aus dem Stadtteil Grenzlandstadion war am 9. August von Betrügern mit dieser Masche kontaktiert worden, am 15. August eine 75-Jährige aus Hardterbroich-Pesch und am 21. August ein 73-Jähriger. Sie alle verloren vierstellige Geldbeträge.