Mönchengladbach: Wenn das Wohnzimmer zur Konzertbühne wird

Mönchengladbach Bürger öffnen ihre gute Stube und Unternehmen ihre Räume für das "Musik im Haus"-Festival vom 14. bis 17. Juni.

Zum siebten Mal veranstaltet der Verein der Freunde und Förderer der Musik das Festival "Musik im Haus". In diesem Jahr finden die 17 Konzerte vom 14. bis 17. Juni an ungewöhnlichen Orten in Mönchengladbach und Umgebung statt. Bürger und Unternehmen begrüßen Musiker unterschiedlichster Genres in ihren Wohnzimmern oder Geschäftsräumen. Sie bieten jungen Talenten und erstklassigen Musikern eine Bühne. Klassik, Jazz, Latin, Flamenco, Soul oder Tango - bei den Konzerten in Wohnzimmern, Werkshallen, Ateliers und Büros ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. "Das Konzertprogramm ist auch in diesem Jahr wieder hochklassig und bietet Musik in allen Variationen: von Klassik bis Weltmusik, Tango, Soul oder Jazz. Musikalisch gestaltet wird es sowohl von etablierten und bekannten Künstlern als auch von ausgezeichneten Nachwuchsmusikern, denen wir mit dem Festival eine Plattform bieten", sagt Dorothée Vollmer, Vorsitzende des Vereins und Mitorganisatorin.