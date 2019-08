Zahlen der Landesstatistiker : Weniger Mönchengladbacher Kinder geboren

Mönchengladbach Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der neu Neugeborenen Geborenen 2018 gesunken. Ebenso die Zahl der Kinder pro Frau.

Demnach kamen 2018 in Mönchengladbach 2577 Babys zur Welt. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 1,7 Prozent. In den Jahren von 2009 bis 2017 war die Geburtenzahl allerdings kontinuierlich gewachsen, vor zehn Jahren waren nur 2114 Kinder zur Welt gekommen. In der Nachbarschaft ist die Tendenz hingegen steigend, im Kreis Viersen nahm die Zahl der Geburten um 2,5 Prozent, im Kreis Neuss um 0,6 Prozent zu. In Düsseldorf ist die Zahl der Geburten ebenfalls rückläufig (- 1,6 Prozent). NRW-weit ist ein Plus von 0,7 Prozent zu verzeichnen.