Verein in Mönchengladbach informiert Viele Mädchen und Frauen werden Opfer von Gewalt

An einem eher unscheinbaren Stand im Gladbacher Einkaufszentrum erfuhren die Besucher, dass Mädchen überall auf der Welt bedroht werden – auch in Deutschland, auch in Mönchengladbach. „Plan International“ setzt sich für die Rechte und Stärkung von Mädchen ein und gegen Frühverheiratung und frühe Mutterschaften. Natürlich spielt das auch Thema „Gewalt gegen Frauen“ eine große Rolle. „Ich sehe sehr oft die Spuren häuslicher Gewalt. Körperliche Verletzungen wie blaue Flecken gehen weg, aber die seelischen Verletzungen bleiben“, sagte Helga Gennen, Vorstandsmitglied von „Plan International“. Sie war am Samstag extra von Köln nach Mönchengladbach gereist. Dort betonte sie, dass die psychische im Gegensatz zu physischer Gewalt unsichtbar und besonders gravieren sei. Sie existiere in allen 80 Ländern, in denen der ehrenamtliche Verein aktiv ist, auch in Deutschland. Dass 70 Prozent der Mädchen unter 17 Jahren bereits verheiratet sind, das gebe es zum Glück nicht in Deutschland, aber in afrikanischen Ländern wie Kenia oder Zimbabwe. Dort sei auch die Genitalverstümmelung bei Mädchen weit verbreitet, berichtete Gennen. Zudem seien es in Afrika häufiger als in Deutschland Lehrer, die sich an Kindern vergehen würden.