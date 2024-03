Weltfrauentag in Mönchengladbach Wie weiblich Mönchengladbach inzwischen ist

Der 8. März steht seit über 100 Jahren für die Rechte der Frauen und ihren Kampf für Gleichberechtigung. Deutschlandweit gibt es an diesem Tag besondere Aktionen – auch in Mönchengladbach. Im Internationalen Kulturzentrum Sonnenblume an der Hindenburgstraße 57 soll es an diesem Tag zum Beispiel darum gehen, Frauen in ihrer Vielfalt wertzuschätzen, unter anderem in Bezug auf Herkunft, Alter, Religion und Identität. Wie sieht es in der Stadt in der Realität aus?