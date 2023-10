Die Geschichten hinter den Mahnmalen Das sechste Geisterrad in Mönchengladbach

Die Idee stammt aus den USA: weiß gestrichene Fahrräder als Mahnmale für im Straßenverkehr tödlich verunglückte Radfahrer. Sie sollen Gedenkstätte sein, aber auch auf mögliche Gefahrenpunkte hinweisen. Seit dem Wochenende gibt es in der Stadt sechs Geisterräder. Bei einer Mahnwache für die am Mittwoch, 26. September, an der Kreuzung Gartenstraße/Hauptstraße getöteten Fahrradfahrerin wurde das jüngste Mahnmal aufgestellt, das dauerhaft an das Unfallopfer erinnern soll.