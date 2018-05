Mönchengladbach: Weiße Frauen und schwarze Krankheiten

Mönchengladbach Heute Abend hat das experimentelle Theaterstück "Hässlich" im Projekt 42 an der Waldhausener Straße Premiere. Laura Heyer hat es geträumt, geschrieben und mit 20 Mitstreitern der Gruppe "Schrei auf" inszeniert.

Diese Energie ist mit Händen zu greifen. Dieser elementare Drang zur Selbstverwirklichung, diese Suche nach einer Alternative, einer besseren als der bislang erfahrenen Welt. Die junge Theatertruppe um Laura Heyer birst förmlich vor Lust, sich auszudrücken, sich in der sublimen Wirklichkeit der Bühne neu zu erfinden.

Ein paar Bretter vor roher Backsteinmauer - die Bühne. Bierzeltbänke im muffigen, dunklen Gewölbe - der Zuschauerraum. Zu trancigem Schummern aus den Lautsprechern tasten sich vier weißgewandete Gestalten aus einem Loch hervor, eine nach der anderen wankt, vibriert, torkelt zu vier Farbeimern. Mit blöde offenen Mündern und verzerrten Leidensgrimassen schmieren sich die vier "Schülerinnen" schwarze, weiße, graue Striemen auf Arme, Beine, Körper, Gesicht. Ein Schmink-Tutorial aus dem Netz flimmert über Körper und Wände. Die Leidensgestalten mutieren zu Zombies, am Ende lächeln sie vor Glück.

Quälend faszinierende fünfzehn Minuten dehnt sich diese Szene, eine zentrale des Theaterstücks "Hässlich", das heute Abend die (ausverkaufte) erste von vier Vorstellungen im Projekt 42 an der Waldhausener Straße sein wird. Was hier dem japanischen Butoh-Theater entlehnt Ausdruck und Körperbeherrschung ins Extrem führt, weist zum Kern des Anliegens der Akteure: Für Körperkult, Schlankheitswahn, gesellschaftliche Normierung und ihre krankmachenden, zerstörerischen Folgen einen befreienden, theatralen Ausdruck zu finden. Seit Oktober probt die Truppe, besucht Workshops, führt die Szenen und Elemente des Theaters zusammen. Von den 20 meist jungen Leuten stehen zehn auf der Bühne. Hinzu kommt eine vierköpfige Band, ein Soundtüftler, Licht, eine Sozialarbeiterin, ein Regieassistent. Und eben Laura Heyer, 23, Studierende der Kulturpädagogik an der Hochschule Niederrhein. Kopf und Herz des Ganzen.