Preisvergleich in Mönchengladbach Das kosten Glühwein und Co. auf den Weihnachtsmärkten

Noch vor dem eigentlichen Fest hat traditionell die Zeit der Weihnachtsmärkte begonnen. Neben einigen, die nur an Wochenenden oder einem einzelnen Tag stattfinden, gibt es drei, die bis zum 30. Dezember nahezu durchgehend mit festlicher Stimmung locken: der an der Hindeburgstraße und dem Sonnenhausplatz, das Weihnachtsdorf am Alten Markt und der auf dem Rheydter Markt. Wir haben uns umgeschaut und Preise für die gängigsten Weihnachtsmarkt-Leckereien verglichen.