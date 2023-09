Öffnungszeiten, Programm und mehr Das sind die Weihnachtsmärkte 2023 in Mönchengladbach

Schon eine Woche vor dem Ersten Advent wird Glühweinduft über der Gladbacher Innenstadt liegen. „Wir haben jetzt gerade die Erlaubnis von der Stadt bekommen, bereits am Freitag, 17. November, zu starten“, berichtet Sven Tusch auf Anfrage. Zuvor sei der 23. November als Startdatum terminiert gewesen. Weil die Adventszeit in diesem Jahr deutlich kürzer ausfällt – der Heiligabend fällt auf den vierten Adventssonntag – kann so trotzdem fast sechs Wochen lang in Gladbachs Zentrum Weihnachtsmarkt zelebriert werden. Ende ist nämlich erst kurz vor dem Jahreswechsel, am 30. Dezember, wie Tusch bestätigt. Im vergangenen Jahr war der Markt in der Gladbacher Innenstadt ab dem 18. November geöffnet worden.