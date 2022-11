Öffnungszeiten, Programm und mehr : Das sind die Weihnachtsmärkte 2022 in Mönchengladbach

Die Betreiber der Weihnachtsmärkte (v.l.): Friedrich Bügler, Charlotte Lorenz, Christoph Hartleb, Jürgen Rahner, Holger Brinkmann-Sahm und Bruno Dreßen zusammen mit dem Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Mönchengladbach Friedhelm Lange. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Erstmals seit Corona öffnen wieder alle Weihnachtsmärkte in der Stadt. Ein Überblick über Öffnungszeiten, Programm, Energiesparmaßnahmen und Attraktionen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Pardis Shafein

Der Chef der Marketinggesellschaft Mönchengladbach MGMG, Friedhelm Lange, ist sicher: „Es geht darum, sich wieder freuen zu können.“ Und zwar auf die Weihnachtsmärkte, die in den vergangenen Jahren coronabedingt ausfallen mussten oder in kleinerer Form stattfanden. Ein Überblick über die Märkte in diesem Jahr:

Weihnachtsdorf auf dem Alten Markt

Das Dorf öffnet vom 18. November bis zum 30. Dezember seine Pforten. Die 20 Meter hohe Weihnachtspyramide ersetzt wie im vergangenen Jahr bereits die Almhütte. Der Hunger kann mit gebratenen Champignons, Reibekuchen oder einer Rostbratwurst gestillt werden. Für diejenigen, die es eher süß mögen, gibt es Mandeln und Waffeln. Freitags, samstags und sonntags können sich die Besucher an Live-Musik erfreuen. Am 23. Dezember gibt es eine „Christmas-Party“ zur Einstimmung auf Heiligabend. Als Beitrag zu den Energiesparmaßnahmen hat die Betreiberfamilie Dreßen auf LED-Beleuchtung umgestellt. „Wir sparen im Moment 90 Prozent der Energie ein“, sagt Bruno Dreßen. Zudem werden die Öffnungszeiten eine Stunde nach hinten verlegt: täglich von 12 bis 22 Uhr. Die gastronomischen Buden haben freitags und samstags bis 23 Uhr geöffnet. Heiligabend ist von 12 bis 15 Uhr geöffnet. Totensonntag ist geschlossen.

Weihnachtsmarkt Hindenburgstraße und Sonnenhausplatz

Auch in der Gladbacher Innenstadt ist der Glühweinduft ab dem 18. November 2022 nicht mehr wegzudenken, dann verwandeln sich die Hindenburgstraße und der Sonnenhausplatz bis zum 30. Dezember in ein Weihnachtswunderland. Neu in diesem Jahr ist die Elchbar auf dem Sonnenhausplatz, die jeweils an vier Freitagen „After-Work“-Getränke zum Feierabend von 18 bis 21 Uhr anbietet. Begleitet wird das mit Live-Musik. In den Verkaufshütten kann sich der Besucher an klassisch süßen und herzhaften Spezialitäten erfreuen. Für Familien gibt es jeden Sonntag ein Musikprogramm mit singenden Nikoläusen. Energiesparmaßnahmen werden auch hier ergriffen: Dieses Jahr werde ausschließlich auf solarbetriebene Dekobeleuchtung gesetzt. Dazu seien energieeffiziente Spülmaschinen, Glühwein-Zapfgeräte und Fritteusen angeschafft worden. Auch die Weihnachtsbeleuchtung an der Hindenburgstraße und am Minto bleiben in diesem Jahr ausgeschaltet. Die Verkaufsbuden am Weihnachtsmarkt werden aber beleuchtet sein. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 20 Uhr, sonntags von 12 bis 19 Uhr. An Heiligabend hat der Weihnachtsmarkt von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Am Totensonntag sowie am 25. und 26. Dezember ist geschlossen.

Rheydter Weihnachtsmarkt

Nach der umstrittenen Absage im vergangenen Jahr öffnen die Buden beim Weihnachtsmarkt in Rheydt dieses Jahr wieder. „Wir wollten im 2021 keine abgespeckte Version des Weihnachtsmarkts durchführen wegen der Pandemie“, sagt Christoph Hartleb vom Rheydter Citymanagement. Die Eröffnung erfolgt am 19. November zusammen mit Oberbürgermeister Felix Heinrichs. Auch in diesem Jahr soll es ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Auftritten geben. Dafür sorgen zahlreiche Musiker mit Konzerten in der Hauptkirche. Die Veranstaltungen werden wieder am dafür „umgebauten“ Brunnen stattfinden. Um zu hohem Energieverbrauch entgegenzuwirken, wurde auch in Rheydt bei der Beleuchtung auf LEDs umgestellt. Außerdem verzichten die Betreiber darauf, das Weihnachtsprogramm ausdrucken, sondern bieten es nur auf der Website an. Bis zum 30. Dezember hat der Weihnachtsmarkt täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ein traditionelles Weihnachtssingen gibt es am 19. Dezember von 18 bis 20 Uhr auf dem Marktplatz, wo jeder willkommen ist, um vorweihnachtliche Stimmung zu erleben. Am 20. November, 25. Dezember und 26. Dezember bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Christkindlmarkt auf dem Kapuzinerplatz

Der Christkindlmarkt feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen. „Das ist schon etwas Besonderes, dass ein ehrenamtliches Engagement so viele Jahre Bestand hat“, sagt die Initiatorin Charlotte Lorenz. Denn alle 46 Stände des Marktes setzen sich für Menschen mit Behinderung ein. In den vergangenen Jahren wurden so rund 3,2 Millionen Euro erwirtschaftet. Auch für Kinder ist einiges dabei: Neben dem Nikolaus-Besuch gibt es Lebkuchenherzen, Zuckerwatte und anderen Süßkram. Die Besucher dürfen sich außerdem über durchgängige Live-Musik von inklusiven Bands und professionellen Musikern freuen. Das Spektakel findet am 26. November von 9 bis 17 Uhr auf dem Kapuzinerplatz und in der Markthalle statt.

Weihnachtsmarkt an Schloss Wickrath