Fotos Diese Weihnachtsmärkte wird es 2023 in Mönchengladbach geben

Auch in der Gladbacher Innenstadt ist der Glühweinduft ab dem 17. November 2023 nicht mehr wegzudenken. Der Weihnachtsmarkt verläuft entlang der Hindenburgstraße und ist bis zum 30. Dezember 2023 montags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr für Besucher geöffnet. Am Totensonntag (26. November), an Heiligabend und am Ersten und Zweiten Weihnachtsfeiertag bleibt der Markt geschlossen.