Advent in Mönchengladbach : Mönchengladbach erstrahlt weihnachtlich

Die Friedrichstraße macht bereits jetzt einen sehr winterlichen Eindruck. Quer über die Straße hängen grüne Weihnachtssterne, die mit Lichterketten geschmückt sind. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Zum ersten Advent am Sonntag leuchten viele Plätze und Straßen in Mönchengladbach. An einigen Stellen sind die vorweihnachtlichen Lichter bereits seit einigen Tagen angebracht.