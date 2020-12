Weihnachten in Mönchengladbach : Gemeinden sagen Gottesdienste kurzfristig ab

An Weihnachten werden viele Kirchen in Mönchengladbach leer bleiben (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Kurz vor Heiligabend verzichten die nächsten Gemeinden auf Präsenz-Gottesdienste. Der Grund sind die hohen Corona-Infektionszahlen. Betroffen sind unter anderem auch die Messen der katholische Pfarre St. Vitus.

In der katholischen Pfarrei St. Marien finden an Heiligabend noch wie geplant Messen statt – um 18 und um 22 Uhr. Das bestätigte Pfarrer Klaus Hurtz. Auch der ökumenische Gottesdienst im Hockeypark, der ausverkauft ist, wird abgehalten. Diese kirchlichen Veranstaltungen gehören zu einigen wenigen, die in Mönchengladbach an Weihnachten noch durchgeführt werden. Die meisten anderen Gemeinden haben ihre Gottesdienste abgesagt, kurzfristig kamen noch welche hinzu.

Die Gottesdienste in der katholischen Pfarre St. Vitus finden an Weihnachten und auch darüber hinaus nicht statt. Zwischen dem 24. Dezember und dem 10. Januar werde es keine Präsenz-Gottesdienste in den betroffenen Kirchen geben, sagte Propst Peter Blättler unserer Redaktion. „Angemeldete haben Reservierungen zurückgegeben und Helfer für den Ordnungsdienst abgesagt. So können wir den Dienst nicht aufrecht erhalten“, sagte Blättler.

Nachdem auch Bischof Helmut Dieser am Mittwochmorgen Risikogruppen von Gottesdienstbesuchen abgeraten habe, sei auch in der Innenstadt-Pfarre die Entscheidung so gefallen. „Wir sagen alle Gottesdienste – bis auf Beerdigungen und Trauergottesdienste – in St. Vitus ab“, wird Blättler in einer Mitteilung zitiert. Betroffen sind die Kirchen St. Barbara, St. Mariä Himmelfahrt (Münster-Basilika) und St. Maria Rosenkranz sowie die Grabeskirche St. Elisabeth. Über die Weihnachtstage sind diese jedoch für einen privaten Besuch eingeschränkt geöffnet, heißt es.

Auch andere Gemeinden aus Mönchengladbach haben ihre Gottesdienste wegen des aktuellen Infektionsgeschehens mittlerweile bis zum 10. Januar 2021 abgesagt. Die katholische Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Rheydt-West macht das nach eigenen Angaben, um Kontaktmöglichkeiten zu verringern. Stattdessen bietet die GdG einen Gottesdienst per Stream an. Er soll an Heiligabend ab voraussichtlich 17 Uhr unter gdg-rheydt-west.de verfügbar sein. Damit folgt die GdG dem Beispiel vieler Gemeinden aus Mönchengladbach, die zuvor schon angekündigt hatten, Gottesdienste im Internet anzubieten.

Die evangelische Gemeinde in Odenkirchen teilte am Tag vor Heiligabend ebenfalls mit, dass alle Präsenz-Gottesdienste in der Kirche Odenkirchen und im Gemeindezentrum Geistenbeck vom 24. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 entfallen. Ebenso verfährt die Kirchengemeinde Wickrathberg. Das Presbyterium hatte am Dienstagabend (22. Dezember) in einer weiteren Sondersitzung seine Entscheidung bezüglich der Präsenz-Gottesdienste nochmals nachjustiert.

Bis zum 10. Januar 2021 gibt es keine Gottesdienste, auch nicht am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag. Stattdessen stellt die Gemeinde Online-Andachten auf ihre Homepage. Somit haben nun fast alle evangelischen Gemeinden ihre Gottesdienste abgesagt, nachdem viele bereits vor Tagen in den Lockdown gegangen sind.

(angr/jlu)