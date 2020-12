Weihnachten in Mönchengladbach : Diese Gemeinden bieten Online-Gottesdienste an

Die Protagonisten des Online-Gottesdienstes: Michael und Lena Sommer, Annette und Werner Beuschel sowie Jörg Boecker (v.l.). Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Statt Präsenz-Gottesdienste bieten viele Gemeinden im Stadtgebiet nun digitale Angebote für die Weihnachtstage an. Eine Übersicht.

Von Daniel Brickwedde und Jan Luhrenberg

Drei Kameras mit unterschiedlichen Perspektiven sind auf die 11-jährige Lena Sommer gerichtet, dazu ein Strahler, der die Bühne in der Christuskirche perfekt ausleuchtet. Dann singt Lena „Herbei o ihr Gläubigen“, gut eineinhalb Minuten. Cut. Besprechung im Team. Kamera, Ton – irgendwas hat noch nicht gestimmt. „Herbei o ihr Gläubigen, die Zweite“, wird angesagt.

Die Kirchen im Stadtgebiet rüsten kurz vor Heiligabend um. Nur noch wenige katholische Gemeinden halten noch an Präsenz-Gottesdiensten zu Weihnachten fest, die evangelischen Kirchen in Mönchengladbach haben diese schon komplett abgesagt. Digitale Gottesdienste heißt nun für viele die Alternative – wie am Dienstagabend auch in der Christuskirche am Kapuzinerplatz.

Kamera, Ton, Schnitt – dafür hat man extra Leute engagiert, die auch hauptberuflich damit ihr Geld verdienen. „Das lassen wir uns als Gemeinde auch ein bisschen was kosten“, verrät Pfarrer Werner Beuschel. Angeschoben hat das auch Michael Sommer, der Vater der 11-jährigen Lena, der seine Tochter während der Gesangseinlagen am Piano begleitet. „Er kennt sich in dem Bereich gut aus und kam schnell auf Ideen, wie man ein wertiges Video produzieren kann“, sagt Beuschel. Die Weihnachtsgeschichte erzählt Jörg Boecker, der unter anderem als Nachrichtensprecher im Fernsehen agiert. Beuschel und seine Frau Annette übernehmen das Gebet, die Fürbitten und den Segen. Und alles endet klassisch mit „O du fröhliche“ von Lena. Der Gottesdienst ist an Heiligabend ab 17 Uhr unter www.ekimg.de, aber auch auf dem YouTube-Kanal „Christuskirche Mönchengladbach“ abrufbar.

Es ist nicht die einzige Gemeinde im Stadtgebiet, die nun zu Weihnachten digitale Gottesdienste anbietet. Eine Übersicht über bisherige Angebote:

Evangelische Kirchengemeinde Odenkirchen Als letzte evangelische Gemeinde hat Odenkirchen nun die Gottesdienste über Weihnachten abgesagt. Bis zum 17. Januar ist man im Lockdown. Neben einer aufgezeichneten Christvesper ist an Heiligabend zusätzlich eine musikalische Andacht unter www.evkiod.de abrufbar. Beides ist ab 14 Uhr verfügbar.

Evangelische Kirchengemeinde Rheindahlen An Heiligabend ist ab 17 Uhr ein Weihnachtsgottesdienst unter www.emlkg.de verfügbar. Auf das Angebot verweist auch die GdG Rheindahlen.

Evangelische Kirchengemeinde Rheydt Die Gemeinde stellt an Heiligabend online ein Krippenspiel der Konfirmanden unter www.kirche-rheydt.de zur Verfügung, ebenso ist dort eine musikalische Andacht zu finden. Außerdem wurde ein Weihnachts-Gottesdienst vorproduziert, der ab Heiligabend auf der Seite abrufbar ist.

Evangelische Friedenskirche Auf dem Youtube-Kanal „Friedenskirche Mönchengladbach“ ist ab Heiligabend ein Video verfügbar, in dem Konfirmanden des Paul-Schneider-Hauses die Weihnachtsgeschichte erzählen.

Freie evangelische Gemeinde Mönchengladbach Die Gemeinde stellt an Heiligabend ab 14 Uhr den Film „Neustart – von Mönchengladbachern für Mönchengladbachern“ online: Die Weihnachtsgeschichte wird an verschiedenen Orten im Stadtteil Eicken vorgetragen, dazu richten darin viele Mönchengladbacher ihre Weihnachtsbotschaft aus. Der 20-minütige Film ist zusammen mit der Friedenskirche und St. Vitus entstanden und abrufbar unter www.heiligabend-mg.de.

Ökumenischer Gottesdienst im Hockeypark Eine Aufzeichnung des Open-Air-Gottesdienstes an Heiligabend wird im Anschluss abends auf der Seite des Evangelischen Kirchenkreises Gladbach-Neuss (kkgn-online.de) verfügbar sein.

GdG Neuwerk An Heiligabend wird um 10.30 Uhr ein Wortgottesdienst für Senioren gestreamt, der sich vor allem an Altenheime richtet. Um 18 Uhr ist ebenfalls eine Christmette per Livestream zu verfolgen. Beide Gottesdienste sind auf der Homepage www.mariavondenaposteln.de abrufbar. Zudem ist dort ab Heiligabend ein Krippenspiel der Kommunionskinder als kurzer Film verfügbar.

GdG Giesenkirchen Ab Heiligabend ist unter www.stgereon.info eine Krippenfeier abrufbar, die der Familienmesskreis aufgezeichnet hat.

GdG Süd Die Gemeinde verweist auf das Angebot der Katholischen Kirchengemeinde St. Matthias und der Evangelischen Kirchengemeinde Wickrathberg, die an Heiligabend ab 16 Uhr einen Familiengottesdienst mit Krippenspiel sowie eine ökumenische Christvesper online zur Verfügung stellen. Beides ist vorher aufgezeichnet worden und unter www.kirche-wickrathberg.de abrufbar.

GdG Rheydt-West An Heiligabend wird eine 20-minütige Andacht um 14 Uhr in Herz Jesu aufgenommen und ab 16 Uhr als Video auf der Homepage www.gdg-rheydt-west.de verlinkt.