Programm im Überblick Der Weihnachtszirkus kommt erstmals nach Mönchengladbach

Ein Jeep fährt über den Bauch eines Muskelpakets, Tänzer halten eine Artistin im Spagat an den Beinen, eine andere beißt sich in der Luft fest. Das sind ein paar der Auftritte, die das Ensemble des Weihnachtszirkus im Repertoire hat. Diese Akrobatik wird von Freitag, 22. Dezember, bis Sonntag, 7, Januar 2024, auf dem Messeplatz am Borussiapark an der Ecke Gladbacher Straße geboten – und zwar zum ersten Mal. Denn noch nie zuvor hat er sein Zelt in der Vitusstadt aufgeschlagen.