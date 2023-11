Spendensammlung in Mönchengladbach Weihnachtstrucker nehmen im Winter wieder Fahrt auf

Die Weihnachtstrucker bringen die Pakete in die Zielländer, zu denen die Ukraine, die Republik Moldau, Bosnien, Rumänien, Albanien und Bulgarien zählen. Die einzelnen Päckchen gehen an bedürftige Familien, Schul- und Kindergartenkinder, Menschen mit Behinderung, Armenküchen oder Alten- und Kinderheime. Einige Pakete bleiben auch in Deutschland und werden an Hilfsorganisationen wie zum Beispiel die „Tafel“ weitergegeben.