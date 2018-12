Mönchengladbach: Fünf Jahre wegen Diebstahls und Körperverletzung

Mönchengladbach Das Urteil für schwere räuberische Erpressung, Körperverletzung sowie Diebstahl lautet auf fünf Jahre Freiheitsstrafe. Der Angeklagte soll jedoch zunächst in einer Entziehungsanstalt und anschließend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden.

Ein weiteres Opfer soll er in einem Aufzug ins Gesicht geschlagen und danach versucht haben, mehrere Taschen aus ihrem Rollator-Korb zu entwenden. Die Frau habe die Riemen der Taschen jedoch festgehalten, so dass der Mann ohne Beute geflüchtet sei.

Die Staatsanwältin forderte in ihrem Plädoyer acht Jahre Gesamtstrafe, auch verbunden mit einer Unterbringung. Der Verteidiger sah nicht alle angeklagten Taten als bewiesen an und forderte, seinen Mandanten, der derzeit in U-Haft sitzt, in eine Entziehungsklinik zu überstellen. „In Haft erhält er keine adäquate medizinische Versorgung, kann nicht an der Suchtproblematik arbeiten“, so der Verteidiger.