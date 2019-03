Festakt in Mönchengladbach: Wechsel an Spitze des Landgerichts

Mönchengladbach Der NRW-Justizminister Peter Biesenbach begrüßte den neuen Ladgerichts-Präsidenten Siegfried Mielke und verabschiedete seine Amtsvorgängerin Annette Lehmberg.

Eigentlich hat Annette Lehmberg Mönchengladbach schon vor einem Jahr verlassen, und Siegfried Mielke sein neues Amt bereits im Februar angetreten. Der Wechsel an der Spitze des Mönchengladbacher Landgerichts wurde jedoch erst am Montag offiziell in einem Festakt mit vielen Reden und viel Prominenz vollzogen. Vier Jahre lang war Annette Lehmberg Landgerichtspräsidentin in Mönchengladbach. In der Zeit habe sie, wie NRW-Justizminister Peter Biesenbach und OLG-Präsident Werner Richter ihr bescheinigten, viele Impulse gesetzt. Leider hätten die vier Jahren nicht ausgereicht, um aus ihr einen Borussia-Fan zu machen, wie Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners in seiner kurzen launigen Ansprache sagte. Nein, Annette Lehmbergs Herz schlägt nach wie vor für Blau-Weiß, sprich für Schalke. Und der Lieblingsverein des Neuen? Mielke ist Fan von Werder Bremen.