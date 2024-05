Konzert in Mönchengladbach WDR Rundfunkchor überrascht mit Flashmob auf dem Rheydter Wochenmarkt

Die Sängerinnen und Sänger performten bei insgesamt drei Auftritten ein Arrangement von Opernarien – darunter Auszüge von „L’amour est un oiseau rebelle“ aus der Oper „Carmen“ oder der „Rache Arie“ der Königin der Nacht aus der Zauberflöte. Dass sich der WDR Rundfunkchor für diese Aktion ausgerechnet den Markt in Rheydt ausgesucht hat, sei nicht selbstverständlich gewesen, wie Stadtteilkoordinator Marius Müller betont. Schließlich habe der WDR sich Märkte in ganz NRW angeguckt. Die Stadt hatte deswegen im Vorfeld auch viel Werbung für die Aktion gemacht. „Wir haben nicht gesagt, was genau passieren wird“, berichtet Stadtteilkoordinator Marius Müller. Aber dennoch habe man es hingekriegt, dass der Markt am Mittwoch „eigentlich so voll war, wie sonst nur an einem Samstag.“