Im Rheydter Töff-Töff Benefizweihnachtsmarkt für IG Ophoven erzielt Spitzenergebnis

Auf dem mittlerweile fünften Weihnachtsmarkt der Rheydter Gaststätte Töff Töff aufzutreten, war für Popsänger Ben Müller nicht nur Ehrensache, sondern eine echte Herzensangelegenheit. Der 27-Jährige, der durch seine Teilnahme in der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) 2016 bekannt wurde, hat schon mehrfach in dem beliebten Lokal an der Bahnhofstraße gesungen. Diesmal griff der Künstler aus der Vitusstadt ohne Gage zum Mikrofon.