Ergebnis im Glücksatlas Warum sind Gladbacher glücklicher als sie sein sollten?

Es gibt ein paar Dinge, die sind seit jeher gewiss in Mönchengladbach: Erstens ist das Borussia, in aller Form und Pracht, in guten wie in schlechten Zeiten. Und zweitens ist das das Meckern über die eigene Heimatstadt, ebenfalls in guten wie in schlechten Zeiten. Einer, der sich mit dem Gladbacher als solchem bestens auskennt, ist Borussias Stadionsprecher Torsten Knippertz, der über das Meckern-Phänomen im Gespräch mit unserer Redaktion sagte: „Der Gladbacher ist ja immer jerne am küüüme... Ich weiß nicht, ob man das rauskriegt. Aber vielleicht will der das ja auch gar nicht. Vielleicht ist das hin und wieder auch ganz schön und tut gut, zu küüüme, damit man sich im Stillen sagt: Ach, so schlimm is et ja doch net.“