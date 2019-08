Kostenpflichtiger Inhalt: Gaststätten in Mönchengladbach : Warum in immer mehr Kneipen Feierabend ist

Ein halb leeres Bierglas steht in einer Kneipe auf dem Tresen. (Symbolbild). Foto: Britta Pedersen dpa

Mönchengladbach Seit 2007 hat jede achte Gaststätte in Mönchengladbach geschlossen. Viele scheitern an der Suche nach einem Nachfolger. Und das könnte so weitergehen, warnt der Dehoga.