Fruchtsafthersteller aus Mönchengladbach Valensina erwartet schwieriges Orangensaft-Jahr

„Trotz der angespannten Lage konnten wir 2023 unsere Ziele erreichen“, wird Geschäftsführer Tino Mocken in der Mitteilung zitiert. „Unsere Stärke liegt ganz klar in unserer Diversität.“ Unter anderem eine große Sortimentsvielfalt habe für Stabilität in der Gruppe gesorgt, so das Unternehmen. Zu Valensina gehört nicht nur die namensgebende bekannte Marke, die 1966 Rolf H. Dittmeyer erfunden hat und die 2001 von der Mönchengladbacher sportfit Fruchtsaft GmbH & Co. KG des Gründers Wilfried Mocken übernommen wurde. Im Zuge dessen wurde das Mönchengladbacher Unternehmen umfirmiert in Valensina GmbH. Zur Gruppe gehören außerdem die regionale Marke Wolfra und die nationale Marke Hitchcock. „2023 war ohne Frage ein schwieriges Jahr für Orangensaft, unser Sortiment hat aber einiges mehr zu bieten“, sagt Geschäftsführer Felix Müller. „Zudem haben uns unsere guten und langjährigen Beziehungen zu unseren Lieferanten sehr geholfen, durchgängig lieferfähig zu bleiben.“