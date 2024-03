Bundesweiter Warntag auch in Mönchengladbach Am 14. März heulen die Sirenen

Am Donnerstag, 14. März, findet wieder ein landesweiter Warntag statt. Auch in Mönchengladbach heulen an diesem Tag die Sirenen. Der Probealarm beginnt in Mönchengladbach um 11 Uhr mit dem Signal „Entwarnung", einem einminütigen Dauerton. Um 11.06 Uhr folgt das Signal „Warnung" (ein auf- und abschwellender Sirenenton). Der Probealarm wird um 11.12 Uhr mit einer erneuten „Entwarnung" beendet.