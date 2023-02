Öffentlicher Dienst legt Arbeit nieder Diese Bereiche sind in Mönchengladbach vom Warnstreik betroffen

So teilte die Stadt am Montag mit, dass 13 Kitas geschlossen bleiben und in 15 Kitas nur eine Notbetreuung angeboten wird. Die Eltern seien vorab informiert worden. Geschlossen bleiben demnach die Einrichtungen Am Beekerkamp 110, Gartenkamp 16, Gatherskamp 98, Giesenkirchenerstraße (Notbetreuung an der Hoemenstraße 34), Hülserkamp 3 (Notbetreuung am Gathersweg), Kammgarnstraße 26, Kommer Weg 150, Leibnizstraße 45a, Rüdigerstraße 38, Nikolausstraße 24, Pahlkestraße 10, Pestalozzistraße 12 und Hoemenstraße 34. Notbetreuung findet statt in den Kitas Altenbroicher Straße 44, Am Hockstein 70, Ferdinand-Strahl-Straße 9, Friedhofstraße 37, Kruchenstraße, Höfgenweg 22, Josef-Drauschke-Straße 50, Kamphausener Straße, Lisztstraße 9, Lorenz-Görtz-Straße 160, Mühlenstraße 47, Rohrstraße 49, Schlossacker 10, Steinshütte 10 und Südwall 32. In den übrigen städtischen Kindertagesstätten werde im Normalbetrieb gearbeitet.