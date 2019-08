Waldhausener Straße in Mönchengladbach : So lebendig kann die Altstadt aussehen

Hunderte Besucher, Verkaufsstände, Musik und ein Flohmarkt sorgten am Samstag für buntes Treiben auf der Waldhausener Straße. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Mit dem ersten Sommerfest auf der Waldhausener Straße wollten die Wirte und Geschäftsleute auch das Image der Altstadt verbessern. Stände, Performance und Musik lockten junge und alte Besucher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Seitlich vom Alten Markt wies ein roter Teppich den Weg ins bunte Getümmel der Waldhausener Straße. Unter dem Motto „Kleiner Kiez, großes Gefühl“ fand am Samstag das erste Sommerfest statt, veranstaltet von den Gewerbetreibenden und Kulturschaffenden der Altstadt. Die Waldhausener Straße war gesäumt von Ständen, Foodtrucks und rustikalen Biergartengarnituren. Vor dem Köntges und in dessen Nachbarschaft luden Sessel und Sofas im anheimelnden Stil von Omas Wohnzimmer zur Zeitreise ein.

Auf der neuen Sonnenterrasse vor der Bar Plastique freute sich Benjamin Bahmani über eine gute Resonanz. „Wir geben unser Bestes. Nachdem die erste und zweite Clubnacht so gut aufgenommen wurden, freuen wir uns, es wieder geschafft zu haben, eine Menge Menschen zu bewegen“, sagt er. Und: „Das Schönste ist, dass das Publikum so gemischt ist von Jung bis Alt – darunter auch viele Ältere, die die Straße lange Zeit gemieden haben,“ fügte der Barkeeper vom „Plastique“ und Geschäftsführer des Clubs „Die Nacht“ hinzu. In einem der Plüschsessel vor dem Köntges-Schaufenster beobachtete Johannes Jansen das fröhliche und entspannte Treiben. „Im Wesentlichen wird das Fest von den Wirten organisiert, und wir machen gerne mit. Es ist schwierig, das schlechte Image der Altstadt zu überwinden. Die Aktion soll auch zeigen, dass es erfreuliche Geschichten von hier zu erzählen gibt. Natürlich ist das heute auch ein bisschen Show. Wir wollen simulieren, wie eine lebendige Altstadt aussehen kann“, sagte der Vorsitzende der Initiative Altstadt. Lara Valsamidis vom Team Kulturküche wertete den vielen Besuch als „schönes Zeichen der Nachbarschaft“ im Quartier. „Hier ist der Spirit der Altstadt, und es ist toll, dass er so gut angenommen wird“, sagte sie.

Info Sommerfest im Herzen der historischen Altstadt Veranstalter Das erste Sommerfest auf der Waldhauasener haben Gewerbetreibende und Kulturschaffende der Altstadt organisiert. Initiative Altstadt Mönchengladbach Gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, die Altstadt zu einem lebens- und liebeswerteren Quartier zu machen.

Oberhalb der Stufen zum Dicken Turm hatte sich ein kleiner, bunter Flohmarkt etabliert. Philine, Maud und Louisa, die den Club „Bonnie Blitz“ floral dekoriert hatten, boten eine Blumenlotterie an. Im Innenhof des Köntges’ legte Janosch Marek alte und neue Schallplatten auf. Im Haus waren Besucher eingeladen, Siebdrucke herzustellen. „Es geht uns darum, das Handwerkliche zu vermitteln. Bei Bedarf haben wir auch T-Shirts anzubieten, doch am besten ist es, wenn die Leute Lieblingsteile mitbringen und diese kreativ aufwerten“, sagte Sebastian Franken. Leonie Dahmen, Studentin im Fachbereich Produktdesign, bot Vasen und Schalen im Kontrast von Weiß und Kobaltblau an.