Mönchengladbach: Wachstumskurs der Targobank hielt auch 2017 an

Wachstumskurs der Targobank hielt auch 2017 an

Mönchengladbach Die Targobank in Mönchengladbach konnte im Geschäftsjahr 2017 sowohl im Kredit- als auch im Anlagegeschäft klare Zuwächse verzeichnen. Die Zahl der Girokonten stieg um 5,8 Prozent auf 6800. "Der persönliche Kontakt zwischen Berater und Kunde gehört trotz der zunehmenden Digitalisierung nach wie vor zu den wichtigsten Vertriebswegen der Targobank", sagt Vertriebsdirektor Michael Bischoff.

Zum Bilanzstichtag hatte das Unternehmen in Mönchengladbach Konsumentenkredite mit einem Volumen von 68,9 Millionen Euro vergeben - ein Zuwachs von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "In den vergangenen Jahren konnte die Targobank ihre Kreditproduktion kontinuierlich steigern", so Bischoff weiter.