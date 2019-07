Kostenpflichtiger Inhalt: Wachstumskritiker in Mönchengladbach : „Ich würde niemals einen Fuß in ein Flugzeug setzen“

Der Ökonom Niko Paech erntet für seine Ansichten häufig Kritik. Der Wachstumskritiker hält am Freitag einen Vortrag in Gladbach. Archivfoto: woi. Foto: Andreas Woitschützke/Woitschützke, Andreas (woi)

Mönchengladbach Der Ökonom Niko Paech sieht die Welt am ökologischen Abgrund und kritisiert „ausufernden Luxus“. Am Freitag hält er einen Vortrag in Mönchengladbach – und erklärt vorab, warum wir Autobahnen zurückbauen sollten.