„Doc Esser“ in Mönchengladbach Weshalb Sport dick macht und Fleischersatzprodukte Quatsch sind

Maßvoll war das Wort des Abends, an dem „Doc Esser“ seinen Vortrag im gut besuchten Ernst-Christoffel-Haus Rheydt hielt: maßvoller Konsum von Alkohol, von Süßigkeiten, von Fleisch. Aber auch Sport immer nur im gesunden Maße. Für Heinz-Wilhelm Esser, wie der Kardiologe und Pneumologe („Ja, ich bin tatsächlich Arzt“) bürgerlich heißt, war der Abend ein Heimspiel: Geboren in Mönchengladbach, aufgewachsen in Korschenbroich-Pesch, kennt er die Städte gut genug. Und so streute er in seine Anekdoten und griffigen Beispiele die gesunde Prise Lokalkolorit – von der Bolten-Brauerei oder der Fleischerei Erkes über den Hoppbruch und den Geroweiher bis zum ehemaligen Kaiserbad („Man musste gegen Tetanus geimpft sein, um da reinzugehen“). Die Kombination von Seitenhieben, Überspitzungen und Ironie auf der einen und den auf jahrelange Erfahrung und Studien basierenden Faktenschwall auf der anderen Seite machten den 1,5-stündigen Vortrag mit anschließender Fragerunde so unterhaltsam wie lehrreich.