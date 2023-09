„Deutlich jünger und weiblicher“ Neuer Nabu-Landesvorstand in Mönchengladbach gewählt

Weiter verkündete der Nabu NRW, dass sich die Mitgliederzahl in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt habe – auf jetzt mehr als 125.000 Personen. Zudem steigt das Vermögen der Nabu-Stiftung Naturerbe NRW auf über 2,24 Millionen Euro. Wie bereits im Vorjahr zahlten Privatpersonen und Nabu-Gruppen in dei Stiftung ein, darüber hinaus wurden aber auch Flächen übertragen. „Andere schutzwürdige Flächen werden durch die Stiftung gekauft“, erklärte Christian Chwallek, Vorsitzender der Stiftung. Ziel sei es, landesweit zum Erhalt von für den Natur- und Artenschutz bedeutsamer Flächen in NRW beizutragen oder neue zu schaffen und damit die Biodiversität zu fördern.