Heiligtumsfahrt in Mönchengladbach Ökumenisch miteinander verwoben

In St. Anna Waldhausen-Windberg wird die Ökumene gefördert und gelebt. Es gibt einen fest installierten Ökumene-Kreis, in dem jeweils zwei Mitglieder des Pfarreirates St. Anna und des Presbyteriums Großheide Mitglieder sind. Auch in Hardt ist die Ökumene seit vielen Jahren lebenzwischen der katholischen Pfarrgemeinde St. Nikolaus und der evangelischen Gemeinde lebendig. Die Gladbacher Innenstadtgemeinden feiern seit vielen Jahren zu Christi Himmelfahrt ökumenischen Gottesdienst. Wickrathberg begeht den Himmelfahrtstag ökumenisch auf dem evangelischen Friedhof. In Neuwerk finden ökumenische Kirmes-Gottesdienste statt. In Ohlerfeld wird der Pfingstmontag ökumenisch und im Grünen begangen. In Rheydt findet der ökumenische Gottesdienst ebenfalls Pfingstmontag statt. In der Pfingstwoche starten in der Münsterbasilika wieder die ökumenische Abendgebete.