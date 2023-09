Nach Verzögerungen in Mönchengladbach Stadt geht nächsten Schritt Richtung Glasfaser-Ziel

Die magische Zahl beim Glasfaser-Ausbau der Deutschen Giganetz GmbH lautet: 35 Prozent. So viele der Haushalte in einem Stadtteil müssen laut dem Unternehmen für einen Anschluss entscheiden, damit es dort gewinnbringend Glasfaserkabel verlegen kann. Bis 2030 soll das gesamte Stadtgebiet versorgt sein, so der Plan des Rathauses. Dafür gibt es einen Kooperationsvertrag mit Giganetz: Wer Teil dieser ersten 35 Prozent ist und einen Vorvertrag unterschreibt, zahlt keine Anschlussgebühren. Der Vertrag gilt dann, sobald die Kabel verlegt sind. In Odenkirchen und Wickrath wurde diese Marke erreicht, doch es lief zäh.