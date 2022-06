Kolumne Mensch Gladbach : Die Weltlage in Mönchengladbach

Der Deutsch-Rapper Smudo ist am Samstag (18. Juni) Schirmherr des „Ukraine Airlift Day“, der Ukraine-Luftbrücke der European Bonanza Society, vom Flughafen Mönchengladbach an die ukrainische Grenze. Foto: EBS

Meinung Mönchengladbach Steigende Baukosten machen geplante Projekte teurer. Vor dem Ukraine-Krieg Geflüchtete benötigen Wohnungen oder Plätze in Schulen und Kitas. Immer öfter erreicht das Globale das Lokale.

Wenn das Thermometer heute in Richtung 40 Grad im Schatten klettert, werden die meisten von uns ihre Aktivitäten kühl halten, um diese Hitze ohne Schäden zu überstehen. Ganz anders am Mönchengladbacher Flughafen, dort ist alles in Bewegung – und zwar für eine gute Sache. Aus ganz Europa werden Besitzer von Flugzeugen des Typs Bonanza und Beechcraft Baron abheben , um eine Luftbrücke mit Hilfsgütern zur ukrainischen Grenze zu bauen. Dass Rapper Smudo von den Fantastischen Vier dabei ist, verschafft der Aktion erwünschte Popularität. Weil sie spendenfinanziert ist, erlässt der Flughafen alle Gebühren.

Eine Luftbrücke aus Mönchengladbach in die Ukraine! Das ist eine gute Schlagzeile fürs Stadt-Image. Sie zeigt aber, wie Weltpolitik auch in unserem lokalen Kosmos landet. Das ist leider nicht immer so positiv besetzt wie in diesem Fall, auch wenn der Anlass, nämlich der brutale russische Angriffskrieg in der Ukraine, ein trauriger ist. Das Große schlägt ins Kleine durch, wird damit für uns alle im Alltag spürbar.