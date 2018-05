Mönchengladbach : Von der Kunst, die Kunst zu verstehen

Paul Steinbach ist Dan, der per Zufall einen Job in einer Kunstgalerie ergattert hat. Da hat er es unter anderem mit einem Kohlkopf zu tun. Foto: Matthias Stutte

Mönchengladbach Dan war Rausschmeißer, ist jetzt in einer Kunstgalerie angestellt. Er soll auf ein ganz besonderes Bild aufpassen. Das heißt Nipple-Jesus. So ist auch der Titel des Stücks, das jetzt Premiere auf der Studiobühne des Theaters feierte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Inge Schnettler

Paul Steinbach schweigt. Geschlagene (oder gefühlte?) fünf Minuten sagt der Schauspieler kein Wort. Aber sein Gesicht und seine Bewegungen sprechen Bände. Paul Steinbach ist Dave. Der ehemalige Türsteher hat seinen Job ("Ey, du kommst hier nicht rein!") aufgegeben zugunsten einer Anstellung als Aufpasser in einer Kunstgalerie. Zögernd bewegt er sich über die Studiobühne, seine Augen huschen zu den Kunstwerken, seine Hände halten sich gegenseitig, damit sie nicht in Versuchung geraten, die Schokobonbons zu vernaschen, die als Teil der Ausstellung auf dem Boden der Galerie platziert sind.

Er beginnt, die Punkte auf dem schwarz-weißen Bild an der Wand zu zählen, gibt es schnell wieder auf. Dave bewacht den Raum, in dem Eat Art gezeigt wird. Das steht sogar in Leuchtschrift an der Wand. "Ein Imperativ, den ich nicht verstehe", sagt Dave. Und er beginnt, seine Geschichte zu erzählen. Es ist auch die Geschichte vom Nipple-Jesus.

Info Aufführungen auch im Museum Abteiberg Studio des Theaters an der Odenkirchener Straße 78 am morgigen 9. Mai, 2. und 12. Juni sowie 15. Juli, jeweils 20 Uhr Museum Abteiberg an der Abteistraße 27 am 19. Juni, 7. und 12. Juli, jeweils 20 Uhr Tickets an der Theaterkasse unter 02166 6151-100 oder im Internet www.theater-kr-mg.de

zurück

weiter

Nipple-Jesus - so heißt das Ein-Personen-Stück nach einer Geschichte von Nick Hornby. Diesen Jesus muss Dave in einem separaten Raum bewachen. Erst als er sich das Werk genauer anschaut, begreift er, dass der dargestellte schmerzensreiche Jesus, der ihn auf die Ferne so anrührte, aus lauter Nippeln besteht, aus Frauenbrüste, ausgeschnitten aus einschlägigen Magazinen. Dave ist angewidert. Doch als er die sympathische, richtig nette Künstlerin kennenlernt, die dieses Werk geschaffen hat, ändert er seine Meinung. Er verliebt sich sogar ein bisschen. In der Stadt ist man empört über das schmutzige Bild, alle regen sich mächtig auf. Und je mehr sie dies tun, umso mehr schlägt Dave sich auf die Seite des Bildes. Er bewacht fortan "seinen" Raum, "sein" Bild.

Der Nipple-Jesus wird von der aufgebrachten Meute von der Wand gerissen - mit Füßen getreten. Dave ist am Boden zerstört. Als er erkennen muss, dass genau diese Zerstörung der Plan der Künstlerin war, ändert er wiederum seine Meinung. Die Künstlerin ist nicht mehr nett und normal, sie ist berechnend und doof. Und Dave wird versetzt, weil "sein" Bild nicht mehr da ist. Er landet in der Abteilung Eat Art. Und versucht zu verstehen, was eigentlich Kunst ist. Ganz sicher nicht der verdammte Kohlkopf, der auf einem Sockel präsentiert wird, und aus dem zwei Puppenarme herausragen. "Was habe ich jetzt", fragt sich Dave frustriert, "einen Scheiß-Kohlkopf."

Das Stück ist witzig, das Stück ist hintersinnig. Fragt es doch danach, was um Himmels willen eigentlich Kunst ist - und wer das bestimmt. Und Paul Steinbach ist wahnsinnig authentisch in der Rolle des ungebildeten Dave, der zufällig in die Welt der Kunst gerät. Er nimmt seinen Job ernst, ist durchaus bereit, sich mit der ihn umgebenden Kunst auseinander zu setzen. Er ist in der Lage, seine Meinung zu revidieren. Und er ist zutiefst menschlich und aufrichtig - auf seine etwas unbeholfene, aber doch so liebenswürdige Art. Ein Mann, der nichts richtig Vernünftiges gelernt hat, dessen Gabe allein seine Körpergröße ist, gerät in eine Welt, in der - nach seiner Erkenntnis - letztlich alle verrückt sind. Außer er selbst vielleicht. Großartig, Paul Steinbach!

(isch)