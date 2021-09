Volksverein Möchengladbach : Wo Langzeitarbeitslose Hilfe finden

Mönchengladbach Der Volksverein Mönchengladbach leistet seit fast 40 Jahren wichtige soziale Arbeit. Das Pandemiejahr 2020 war herausfordernd, aber auch erfolgreich.

Wer lange Zeit keine Arbeit hat, verliert häufig den Boden unter den Füßen. Es bleibt das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, die Zeit vergeht langsamer, und der Alltag ist schwer zu bewältigen. Nach den jüngsten Zahlen der Agentur für Arbeit waren im vergangenen Monat in Mönchengladbach 12.961 Menschen davon betroffen, dass sie seit vielen Monaten oder seit Jahren keine geregelte Arbeit mehr gefunden haben.

Da sie oft alleine nicht mehr aus dieser Lebenssituation herauskommen, gibt es in der Stadt Hilfe. Eine davon bietet der Volksverein an. Das Jobcenter schickt Menschen, die lange ohne Erwerb sind, dorthin, um sie langsam wieder an regelmäßige Arbeits- und Tagesabläufe zu gewöhnen. „Manche kommen auch freiwillig“, sagte Stefanie Neumann vom Leitungsteam des Volksvereins, der jetzt seinen Geschäftsbericht 2020 vorstellte.