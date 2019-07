Langzeitarbeitslosigkeit in Mönchengladbach : Wie der Volksverein versucht, die Vererbung von Arbeitslosigkeit zu durchbrechen

Matthias Merbecks kam mit dem Fahrrad zum Interview. Foto: Isabella Raupold

Mönchengladbach Matthias Merbecks, Geschäftsführer des Volksvereins Mönchengladbach, spricht über Strategien gegen Langzeitarbeitslosigkeit in der zweiten Generation, die Spendenbereitschaft der Gladbacher und warum ein Wecker so hilfreich sein kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Denisa Richters Von, Angela Rietdorf und Gabi Peters Denisa Richters Autorendetails aufklappen Denisa Richters (dr) leitet die Lokalredaktion Mönchengladbach. zum Autorenprofil

Herr Merbecks, Sie sind mit dem Rad aus Geistenbeck zum Redaktionsgespräch in die Innenstadt gekommen. Fahren Sie viel Rad?

Merbecks Ich mache normalerweise alles mit dem Fahrrad. Ich komme jeden Morgen aus Wegberg mit dem Rad und fahre auch wieder zurück. Das ist ein schöner Workout. Wenn ich zu Hause bin, habe ich einen freien Kopf. Und das Wetter ist selten so schlecht, dass man nicht Rad fahren könnte.

Sie sind neuer Geschäftsführer, aber nicht neu beim Volksverein. Wie lange arbeiten Sie schon dort?

Merbecks Ich bin schon 19 Jahre beim Volksverein, zuletzt als Prokurist. Ich kenne die Arbeit sehr gut. Der Übergang von Hermann Josef Kronen zu mir ist kein Bruch. Ich war schon immer im sozialen Bereich tätig. Nach dem Sozialpädagogikstudium habe ich in Einrichtungen der Behindertenhilfe und auch im Altenheim gearbeitet.

Der Volksverein ist vor mehr als 35 Jahren angetreten in der Hoffnung, sich eines Tages überflüssig zu machen. Ist das noch eine realistische Vorstellung?

Merbecks Es ist eine Wunschvorstellung, aber angesichts der Entwicklung sehe ich nicht, dass der Volksverein überflüssig wird. Die Hilfestellung, die wir bieten, bleibt sehr notwendig. Die wirtschaftliche Lage hat sich insgesamt verbessert, aber bei der Langzeitarbeitslosigkeit sehen wir keine wesentlichen Veränderungen. Sie scheint sich zu vererben. Auch die Gewerbeansiedlungen, auf die man große Hoffnungen gesetzt hat, funktionieren in dieser Hinsicht nur wenig.

Sie meinen die Ansiedlung der Logistikunternehmen mit den Jobs im Niedriglohnsektor. Warum hilft das nicht gegen die Langzeitarbeitslosigkeit?

Merbecks Es geht nicht um die Bezahlung. Die Arbeitsplätze in der Logistikbranche sind hochstrukturiert, die Mitarbeiter müssen ins System passen. Wir vermitteln 40 Prozent unserer Teilnehmer in den Regelarbeitsmarkt. Das ist eine hohe Quote, auf die wir stolz sind. Aber es sind meist Arbeitsplätze in kleinen oder mittelständischen Unternehmen, wo der menschliche Faktor Gewicht hat. Das funktioniert. Im Logistikbereich hat kaum einer unserer Teilnehmer länger als zwei, drei Wochen durchgehalten. Hier wird der Takt durch Maschinen vorgegeben. Das erfordert Eigenschaften, die unsere Teilnehmer nicht mitbringen.

Info Das ist der Volksverein Mönchengladbach Geschäftsführer Matthias Merbecks, geboren am 10. April 1966 in Rheydt Gegründet 1983 Mitarbeiter rund 200, davon etwa 170 Zielgruppenarbeitsplätze Läden und Einrichtungen fünf Second-Hand-Kleidershops, eine Second-Hand-Möbelhalle, zwei Schulkioske an den berufsbildenden Schulen in Mülfort, eine Holzwerkstatt, eine Rapsmühle, Ausrichtung von Beerdigungskaffees an der Grabeskirche St. Elisabeth Eicken, Straßenrandreinigung in Kooperation mit Clean Up e.V., Arbeitslosenzentrum, ambulant betreutes Wohnen. Umsatz 3,1 Millionen Euro

Was würde Ihrer Meinung nach gegen die Langzeitarbeitslosigkeit in Mönchengladbach helfen?

Merbecks Wir haben in Mönchengladbach auch aus historischen Gründen viele Menschen mit mangelnder Qualifizierung. In der Textilbranche war das kein Problem, man wurde nach der Schule angelernt und konnte seinen Lebensunterhalt verdienen. Wir bräuchten Einfachstarbeitsplätze, aber die gibt es nicht mehr. Das Problem ist, dass die Arbeitslosigkeit inzwischen an die zweite und dritte Generation weitergegeben wird.

Das hört sich dramatisch an. Kann man gegen eine Vererbung der Arbeitslosigkeit nichts tun?

Merbecks Wir haben ein Projekt aufgesetzt, bei dem gezielt Menschen beschäftigt wurden, die Familie haben. Damit die Kinder ein Vorbild haben und sehen, dass es sich lohnt, morgens aufzustehen. Das war erfolgreich, die Kinder haben eine andere Schullaufbahn eingeschlagen als zu erwarten gewesen wäre. Das Projekt wurde als Best Practice von der Landesregierung benannt.

Wie viele Menschen beschäftigt der Volksverein gegenwärtig und wie kommen sie zu Ihnen?

Merbecks Wir beschäftigen 170 Personen. Zum Teil werden sie vom Jobcenter geschickt, aber für uns ist wichtig, dass sie eine eigene Motivation mitbringen. Nur dann hat die Maßnahme Erfolg. Die Motivation kann unterschiedlich sein: Geld zu verdienen, Kollegen zu haben oder eine Tagesstruktur. Aber sie muss da sein, nur dann ist Entwicklung möglich.

Welche Arten von Arbeitsplätzen stellt der Volksverein zur Verfügung?

Merbecks Wir versuchen, unsere Gewerke der Nachfrage anzupassen. Bedingung ist immer, dass das Angebot niedrigschwellig ist und keine Qualifikation erfordert. Darunter fällt das Sortieren der gespendeten Kleidung, der Verkauf im Laden, das Projekt Clean Up und vieles mehr.

Nach langer Arbeitslosigkeit ist es schwierig, wieder in einen strukturierten Tagesablauf zu finden. Arbeiten Sie mit Sanktionen?

Merbecks Nein, unsere Sozialarbeiter unterstützen die Teilnehmer, und das ganz individuell. Ein Beispiel: Ein junger Mann hat Probleme mit der Pünktlichkeit. Er kommt immer zu spät. Bis wir ihm einen Wecker schenken, nach dem er sich richtet. Er bekommt das Problem der Unpünktlichkeit schließlich in den Griff. Heute arbeitet er in der Nachtschicht bei einem Unternehmen. Wir versuchen auch immer, die individuellen Fortschritte zu sehen. Wenn jemand früher fünfmal die Woche zu spät kam und jetzt nur noch dreimal, ist das ein kleiner Erfolg.

Mit welchen individuellen Schicksalen sind Sie konfrontiert?

Merbecks Die Schicksale der Teilnehmer sind so bunt wie das Leben. Gesundheit ist ein riesiges Problem. Wir wissen, dass Langzeitarbeitslosigkeit Krankheit produziert. Ebenso prekäre Wohnverhältnisse. Geldsorgen sind ein weiterer Bereich. Wenn der Regelsatz gezahlt wird, funktioniert Hartz IV. Aber gibt es Gründe für Einschränkungen, dann wird es schnell existenzbedrohend. Manche haben auch einen völlig normalen beruflichen Werdegang hinter sich, bis eine Beziehung katastrophal in die Brüche geht oder eine psychische Erkrankung auftritt.

Sie sprechen von prekären Wohnverhältnissen. Braucht Mönchengladbach mehr sozialen Wohnungsbau?

Merbecks Die Personengruppe, um die wir uns kümmern, braucht in der Tat neuen, gut gelegenen bezahlbaren Wohnraum. Diese Gruppe ist nicht im Fokus, aber Mönchengladbach hat nun mal eine gewaltige Armutsquote, das darf man nicht vergessen. Hier vermisse ich politisches Engagement.

Stichwort Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: Woran mangelt es besonders?

Merbecks Im politischen Bereich wird Teilhabe am wenigsten wahrgenommen. Unsere Teilnehmer sind im Allgemeinen unpolitisch und Nicht-Wähler. Es gelingt meist nicht, sie politisch zu aktivieren, wenn es um Europapolitik, Bundes- oder Landespolitik geht. Aber im kommunalen Bereich, im Nah­umfeld, im Quartier kann es gelingen. Vor Kommunalwahlen laden wir zu unserem regelmäßigen Arbeitslosenfrühstück immer auch Politiker ein.

Ihr Vorgänger Hermann Josef Kronen hat die wirtschaftliche Situation des Volksvereins einmal als ständigen Ritt auf der Rasierklinge beschrieben, vor allem mit Blick auf die öffentlichen Fördermittel. Trifft das noch zu?

Merbecks Es wird jedenfalls nicht langweilig. Es gibt zum Beispiel das neue Teilhabe- und Chancengesetz. Das ist ein tolles Gesetz, weil es langfristig fördert. Die Lohnkosten von Menschen, die fünf Jahre im AGLII-­Bezug waren, werden zwei Jahre lang zu 100 Prozent übernommen und dann noch mal drei Jahre lang anteilig. Prinzipiell sehr gut, aber nicht für uns, denn es sieht keine Beteiligung an den Kosten für die Sozialarbeiter und Fachkräfte vor, die wir bereithalten. Alle ein bis zwei Jahre ändern sich die Rahmenbedingungen und wir müssen neu kalkulieren.

Sind Ihnen denn die Gladbacher als Spender treu?

Merbecks Ja, sehr. Gladbach hat eine starke soziale Tradition. Die Spendenbereitschaft ist hoch. Wir erhalten Spenden in Höhe von jährlich 400.000 Euro, das ist vorbildlich. Einrichtungen in anderen Städten blicken in dieser Hinsicht immer etwas neidisch auf uns. Auch die Sachspenden sind hoch. 40 Prozent unseres Budgets erwirtschaften wir mit dem Verkauf von Second-Hand-Waren. Besonders Bekleidung läuft gut.

Wer kauft in den Läden des Volksvereins?

Merbecks Es kommen alle: Studierende mit ihren Eltern, Jäger und Sammler, die bestimmte Stücke suchen, ökologisch Eingestellte, die Kleidung kaufen, die bereits so oft gewaschen ist, dass alle chemischen Stoffe herausgewaschen wurden. Und Menschen mit einem kleinen Portemonnaie.

Wo sehen Sie den Volksverein im Jahr 2030?