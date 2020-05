Volksbad in Mönchengladbach : Endlich wieder Freibad – Schwimmen unter Auflagen

Verwaist war das Schwimmbad in der Corona-Zeit. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Wasserratten in Mönchengladbach können sich auf Samstag freuen: Da wird das Volksbad geöffnet – unter strengen Hygienevorkehrungen. Dazu hat die NEW in Zusammenarbeit mit der Stadt ein Konzept entwickelt.

Zum Feiertag am Donnerstag bleibt das Bad noch geschlossen, ab Samstag darf im Volksbad aber wieder geschwommen werden. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurde die Schließung aller Schwimmbäder angeordnet, die Eröffnung der Freibad-Saison verzögerte sich dadurch. Nun jedoch dürfen die Freibäder unter Beachtung von Sicherheits- und Hygienevorschriften wieder öffnen. Dafür hat die NEW in Zusammenarbeit mit der Stadt Mönchengladbach ein Konzept entwickelt.

Wann öffnet das Bad? Das Bad öffnet ab Samstag, 23. Mai. Die tägliche Öffnung wird in zwei Schichten eingeteilt. Von 10 bis 14 Uhr darf die erste Besuchergruppe ins Bad, von 15 bis 19 Uhr die zweite. Dazwischen werden die Umkleiden und Toiletten gereinigt und desinfiziert.

Am Samstag soll das Volksbad wieder öffnen. Foto: Jana Bauch / Andreas Krebs

Info E-Tickets fürs Schwimmbad Registrierung Zum Kauf der E-Tickets müssen sich Besucher online registrieren. Dabei müssen sie zum Zweck der Nachverfolgung unter anderem ihren Namen, ihre E-Mail-Adresse, ihr Geburtsdatum sowie ihre Anschrift angeben.

Wie wird der Einlass reguliert? Besucher können das Volksbad über zwei Eingänge betreten. Damit sollen Besucherströme entzerrt werden. An den Eingängen werden Abstandsmarkierungen angebracht, außerdem stehen Spender mit Desinfektionsmitteln in diesem Bereich. Vor dem Besuch muss ein E-Ticket erworben werden. Ein Verkauf von Eintrittskarten an der Kasse erfolgt nicht. Beim Kauf des E-Tickets werden personenbezogene Daten erfasst. Dies sei für eine Nachverfolgung von eventuell auftretenden Infektionsketten nötig, wie die NEW mitteilt.

In welchen Bereichen muss eine Mund-Nasen-Schutz getragen werden? Sowohl im Eingangsbereich als auch in den Umkleiden und auf den Toiletten müssen Besucher Mund und Nase bedecken.

Kann man im Volksbad duschen? Nein, die Duschräume bleiben vorerst geschlossen.

Sind Rutschen geöffnet? Ja, rutschen soll wie üblich möglich sein. Die NEW weist Besucher jedoch darauf hin, dass das nur so lange gilt, wie die Abstandsregeln eingehalten werden. Gleiches gelte für das Plantschbecken. Um den Abstand zu erleichtern, wurden überall dort im Bad Markierungen angebracht, wo sich Schlangen bilden könnten.

Worauf müssen Besucher derzeit verzichten? Der Verleih von Liegen und Strandkörben findet nicht statt. Auch der Verkauf von Shop-Artikeln fällt weg, außerdem wurden Bänke entfernt. Die Benutzung des Beachvolleyball-Platzes ist untersagt.