Ausschuss für Freizeit, Sport und Bäder in Mönchengladbach : Volksbad: Parkplätze statt Sportanlage Bungtwaldplatz

Mönchengladbach Die Sportanlage Bungtwaldplatz wird nicht weiter sportlich genutzt. Die NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH hat schon Pläne für das Gelände.

Die Sportanlage Bungtwaldplatz wird in der sportlichen Nutzung aufgegeben. Das hat der Ausschuss für Freizeit, Sport und Bäder einstimmig in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Das aus dem Jahr 1965 stammende Tennenspielfeld der Sportanlage Bungtwaldplatz ist hoch sanierungsbedürftig und befindet sich in einem nicht mehr bespielbaren Zustand. Im Jahr 2013 haben schon einmal Sanierungsarbeiten an der Tennendeckschicht stattgefunden, jedoch ist das Spielfeld durch die zusätzliche Nutzung als Parkplatzfläche für das angrenzende Volksbad über den Sportbetrieb hinaus immens beansprucht. Für eine weitergehende Nutzung im Sportbetrieb müsste das Spielfeld daher umfassend und aufwändig erneuert werden.