Serie Was macht eigentlich? : Sicherheitskonzepte für Bökelberg und Borussia-Park

Serie Was macht eigentlich?

Mönchengladbach 33 Jahre war Volker Klüttermann Leiter des Ordnungsdienstes und DFB-Sicherheitsbeauftragter für die Bundesliga. Erinnert sich an eine Bombendrohung und sagt, was er von Pyrotechnik im Stadion hält.

Mit dem Aufstieg Borussias 1964 in die Bundesliga und wachsenden Zuschauerzahlen kamen immer größere Aufgaben auf den Verein zu, darunter der Kassen- und Ordnungsdienst. Hans Klüttermann war einer der Leiter des Ordnungsdiensts. Man griff vor allem auf Leute aus den Abteilungen Fußball, Handball und Tischtennis zurück, darunter auch Volker – der sein Debüt ausgerechnet an jenem denkwürdigen 20. Oktober 1971 gab, beim Spiel gegen Inter Mailand.

1982 fragte Manager Helmut Grashoff Volker Klüttermann, ob er interessiert sei, eine eigene Abteilung für den Ordnungsdienst aufzubauen. Er war interessiert und packte mit seinem Freund Peter Willms die ständig wachsende Aufgabe an, schrieb das erste Sicherheitskonzept für den Bökelberg. Mit dem Umzug 2004 in den Borussia-Park wurde ein neues Konzept fällig, das immer wieder aktualisiert wird. Heute ist der Ordnungsdienst die größte Abteilung im Verein mit 450 Mitgliedern. Bei einem Bundesligaspiel sind 400 Ordner nötig, hinzu kommen etwa 30 vom privaten Sicherheitsdienst Schmitz Security für den VIP-Bereich. „Wir sind einer der inzwischen wenigen Vereine in der Bundesliga, die den Ordnungsdienst selbst übernehmen und seine Mitglieder dafür speziell ausbilden. Die anderen engagieren gewerbliche Dienste“, sagt Klüttermann nicht ohne Stolz.