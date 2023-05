Fälle in Mönchengladbach nachgewiesen Wanderfalken starben an hochansteckender Variante der Vogelgrippe

Zwei der in St. Josef tot aufgefundenen Wanderfalken sind an einer hochansteckenden Variante der Vogelgrippe gestorben. Das bestätigte nun das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) – das zuständige Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Wie die Stadt Mönchengladbach meldet, habe das Ergebnis am Dienstag, 30. Mai 2023, vorgelegen. Es bestätigt einen Verdacht, da die verendeten Jungtiere bereits vergangene Woche vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt in Detmold positiv auf Vogelgrippe getestet wurden.