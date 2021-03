Mönchengladbach : Vivaldi, Mozart und elektronische Klänge zu Ostern

Mönchengladbach Nach wie vor ist wegen der Corona-Pandemie das Singen nicht erlaubt - aber auf Musik muss trotzdem nicht verzichtet werden. Das Angebot reicht von Klezmer-Musik bis zum Oratorium „Der Messias“.

Im Großteil der Gemeinden finden zu Ostern Präsenzgottesdienste statt – auf Abstand, mit Maske und ohne Gemeindegesang. Ganz auf Kirchenmusik muss trotzdem nicht verzichtet werden. In der Kirche St. Michael erklingen bei der Abendmahlfeier am Gründonnerstag (19 Uhr) Werke von Bach, Händel und Vivaldi – Violine (Birgit Schnepper), Violoncello (Inga Piranian) und Orgel (Stephanie Borkenfeld-Müllers) kommen zum Einsatz.

Für die Feier ist keine Anmeldung notwendig. Die Osternacht (21 Uhr) in der Pfarrkirche St. Laurentius gestaltet eine Damenschola mit. An Ostersonntag (11 Uhr) gehören Werke von Saint-Saëns, Baroncini und Loeillet zur Messe, an Ostermontag von Mozart und Vivaldi – dazu Arien aus dem Oratorium „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel. Für diese Gottesdienste sind Anmeldungen notwendig.

Zwei ganz unterschiedliche Musikangebote gibt es am Gründonnerstag in Citykirche am Alten Markt und Münster-Basilika St. Vitus: In der Citykirche gibt es ab 21.15 Uhr elektronische Musik mit Dennis Allen, dazu geistliche Texte von Prarrer Christoph Simonsen; im Münster ab 20 Uhr Klezmer Musik mit Horst Couson (Klarinette und Saxophon) und Hartmut Magon (Akkordeon und Gitarre) sowie einem Gesangsquartett unter der Leitung von Klaus Paulsen. An Karfreitag und Ostersonntag beginnt im Münster das musikalische Angebot ebenfalls ab 15 Uhr.