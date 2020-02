Kostenpflichtiger Inhalt: Baugrube in Mönchengladbach : Wand von Wohnhaus stürzt komplett ein

Foto: Sascha Rixkens 9 Bilder Wand von Wohnhaus in Mönchengladbach stürzt ein.

Mönchengladbach Die Giebelwand an dem Wohnhaus in Mönchengladbach ist am Freitagnachmittag eingestürzt. Derzeit läuft der gesamte Abriss des Hauses.