Vier Mönchengladbacher Motive

Mönchengladbach Vier der zwölf Drohnenfotos von Andreas Krebs und Jana Bauch für den Kalender „Unser Niederrhein von oben“ zeigen Motive aus Gladbach. Es sind das Stadion, Schloss Wickrath, der Bunte Garten und das Volksbad.

Bekannte Orte wirken aus der Luft ganz anders, besondere Strukturen in der Landschaft werden erst aus der neuen und ungewohnten Perspektive sichtbar: Andreas Krebs, Fotochef der Rheinischen Post, und Fotografin Jana Bauch waren mit einer Drohne am mittleren Niederrhein unterwegs und haben solche besonderen Motive in der Region in Mönchengladbach, Viersen, Nettetal, Krefeld, Kempen und Erkelenz gefunden. Daraus ist der zweite Kalender „Unser Niederrhein von oben“ mit zwölf Motiven entstanden. Der Vorteil der Teamarbeit: „Mit Co-Pilotin oder Co-Pilot zu fliegen, bietet zum einen mehr Sicherheit, zum anderen entsteht eine große Vielfalt an Bildideen und -perspektiven“, sagen Krebs und Bauch.