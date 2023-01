Vorsorgeuntersuchungen sinnvoll Viele Mönchengladbacher sterben an Nierenerkrankungen

„Damit es erst gar nicht so weit kommt, ist die Früherkennung besonders wichtig. Denn: Durch rechtzeitiges Erkennen der Erkrankung und den dadurch möglichst frühzeitigen Beginn einer Therapie kann in einigen Fällen eine Heilung erreicht werden. Häufig kann der Krankheitsverlauf positiv beeinflusst, also verzögert werden“, so Lobscheid. Sinnvoll seien deshalb Vorsorgeuntersuchungen, zu denen auch die Überprüfung einer Urinprobe gehöre. So könnten Nierenerkrankungen erkannt werden.