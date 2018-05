Mönchengladbach: Viel Spaß beim Rutschen, Hüpfen und Balancieren

Mönchengladbach Bei der vierten Kinderolympiade der Kitas mit dem Schwerpunkt Inklusion konnten die Kleinen sich so richtig austoben.

Fröhliche Kinder, soweit das Auge reicht. Kein Wunder - gab es doch bei der Kinderolympiade im Grenzlandstadion so viele Spiel- und Sportangebote zu entdecken und auszuprobieren. Langeweile hatte da keine Chance. Zentral organisiert wurde die Kinderolympiade von der Kindertagesstätte "Himmelszelt" an der Hohlstraße. Weitere sieben Kitas, ebenfalls mit dem Schwerpunkt Inklusion, arbeiteten unterstützend mit. Alle acht Einrichtungen stellten eine Station, an denen die Kinder aktiv werden und zeigen konnten, was sie sportlich drauf haben: Die U3-Kinder konnten ihre Fahrkenntnisse beim Bobbycar-Parcours unter Beweis stellen, ein Stück weiter wurden Bälle geworfen und geschossen. Auf der Fahrtstrecke für Kinder ab drei Jahren konnten die Kleinen auf ihren Rädern so richtig Gas geben und drauflos radeln.